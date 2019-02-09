Завораживающие фото гроз с разных уголков планеты (Фото) Природа полна сюрпризов, и гроза — один из них. Но какой бы неожиданной или пугающей ни была гроза, буря или шторм, согласитесь, это всегда красиво. Есть в этом явлении природы какая-то величественная магия, заставляющая нас восхищаться природой и уважать ее. В этой подборке вы найдете красивые и завораживающие фотографии гроз со всего мира.