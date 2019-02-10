Топ-10 храмов Юго-Восточной Азии, которые обязательно стоит увидеть (Фото) На ознакомление со всем культурно-религиозным наследием Юго-Восточной Азии могут уйти десятки лет – настолько оно богато. Поэтому мы выбрали самые примечательные храмы, рекомендованные к посещению в первую очередь.