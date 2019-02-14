Наиболее полезные советы для начинающих путешественников (Фото) В последнее время все больше людей могут себе позволить путешествия в другие страны. И если для одних полеты на самолете уже стали нормой жизни, то другим предстоит подняться на борт в первый раз. Как же сделать так, чтобы перелет оказался максимально удобным и беспроблемным - далее в обзоре.