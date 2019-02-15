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Пятница, 15.02.2019
Индия, какой вы ее еще не видели (Фото)
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Индия, какой вы ее еще не видели (Фото)

Многим кажется, что об Индии написано уже практически всё. Многочисленные очерки о религии, фестивалях, аскетах садху, священных коровах и истории этой страны дают повод в это поверить. А путешествие в Индию порой ассоциируется с толпами местных попрошаек и туристов. Но на самом деле в Индии и сегодня можно найти удивительно красивые места для уединения, если несколько отклониться от традиционных туристических маршрутов.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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