Рекордсмены среди городов с самыми загруженными транспортными сетями (Фото) Каждый человек, которому доводилось побывать или пожить в мегаполисе, прекрасно знает о том, что такое автомобильная пробка. Явление это достаточно распространенное, однако даже среди больших городов с невероятно загруженной транспортной сетью попадаются абсолютные рекордсмены.