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Пятница, 22.02.2019
Рекордсмены среди городов с самыми загруженными транспортными сетями (Фото)
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Рекордсмены среди городов с самыми загруженными транспортными сетями (Фото)

Каждый человек, которому доводилось побывать или пожить в мегаполисе, прекрасно знает о том, что такое автомобильная пробка. Явление это достаточно распространенное, однако даже среди больших городов с невероятно загруженной транспортной сетью попадаются абсолютные рекордсмены.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Дороги, Туризм, Путешествие, Авто, Пробки, Города.
18:00 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф
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