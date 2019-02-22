Розовая лагуна Hutt Lagoon в объективе Кристины Макеевой (Фото) Предлагаем взглянуть на фотографии, сделанные Кристиной в лагуне Хатт, расположенной в Австралии. Лагуна Хатт - это розовое озеро, расположенное на западном побережье недалеко от города Грегори. Это солёное озеро имеет красный или розовый оттенки из-за содержания в нём водоросли Дуналиелла солоноводная, являющейся источником бета-каротина и витамина А.