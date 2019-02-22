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Пятница, 22.02.2019
Розовая лагуна Hutt Lagoon в объективе Кристины Макеевой (Фото)
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Розовая лагуна Hutt Lagoon в объективе Кристины Макеевой (Фото)

Предлагаем взглянуть на фотографии, сделанные Кристиной в лагуне Хатт, расположенной в Австралии. Лагуна Хатт - это розовое озеро, расположенное на западном побережье недалеко от города Грегори. Это солёное озеро имеет красный или розовый оттенки из-за содержания в нём водоросли Дуналиелла солоноводная, являющейся источником бета-каротина и витамина А.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Фотограф, Розовое озеро, Розовая лагуна, Кристина Макеева, Hutt Lagoon.
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