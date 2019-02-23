Удивительные места, где кристально чистая вода (Фото) Остались еще на карте прекрасные пляжи, где от прозрачности воды дух захватывает. Хотите ли вы нырнуть или просто часами смотреть на водоем с райского побережья — эта кристально чистая вода вас заворожит!