Назад в прошлое: заброшенные виллы в Италии (Фото)

На протяжении почти десяти лет французский фотограф Томас Джорион колесит по Италии, выискивая приходящие в упадок, разрушающиеся виллы 18-го и 19-го веков. Используя аналоговую крупноформатную фотокамеру, он увековечивает роскошные в прошлом здания для серии под названием "Veduta".