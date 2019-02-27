Скачать
Среда, 27.02.2019
Город баланса и симметрии: Барселона с высоты птичьего полета (Фото)
1 / 9

Город баланса и симметрии: Барселона с высоты птичьего полета (Фото)

Солнечная и яркая Барселона известна своей неповторимой архитектурой. Оказывается, кроме прогулок по старинным улочками города, можно еще и пролететь над ним, чтобы насладиться восхитительным зрелищем на столицу Каталонии. Венгерский фотохудожник решил запустить дрон, чтобы посмотреть, как выглядит Барселона с высоты птичьего полета, и был поражен гармонией и симметрией городских зданий.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Туризм, Путешествие, Барселона, Турист, Город, Геометрия, Симметрия.
11:43 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь