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Город баланса и симметрии: Барселона с высоты птичьего полета (Фото)
Солнечная и яркая Барселона известна своей неповторимой архитектурой. Оказывается, кроме прогулок по старинным улочками города, можно еще и пролететь над ним, чтобы насладиться восхитительным зрелищем на столицу Каталонии. Венгерский фотохудожник решил запустить дрон, чтобы посмотреть, как выглядит Барселона с высоты птичьего полета, и был поражен гармонией и симметрией городских зданий.
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