Город баланса и симметрии: Барселона с высоты птичьего полета (Фото) Солнечная и яркая Барселона известна своей неповторимой архитектурой. Оказывается, кроме прогулок по старинным улочками города, можно еще и пролететь над ним, чтобы насладиться восхитительным зрелищем на столицу Каталонии. Венгерский фотохудожник решил запустить дрон, чтобы посмотреть, как выглядит Барселона с высоты птичьего полета, и был поражен гармонией и симметрией городских зданий.