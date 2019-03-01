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Пятница, 01.03.2019
Путешествие - лучшая панацея от тоски и житейских проблем (Фото)
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Путешествие - лучшая панацея от тоски и житейских проблем (Фото)

Способов бороться с депрессией огромное множество. Тренировки в спортзале, шопинг, усиленный рабочий график, встречи с друзьями или гастрономические изыски - каждый выбирает то, что помогает отвлечься от тяжелых мыслей. 26-летний Майкл Лоффер нашел свое лекарство от тоски - путешествия. Майкл не просто уехал на три года, но и фотографировал все те места, где ему удалось побывать. И как признался фотограф - путешествия вдохнули в него новую жизненную силу.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Фото, Майкл Лоффер, Nikon AW100, Путешествия от депрессии.
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