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Путешествие - лучшая панацея от тоски и житейских проблем (Фото)
Способов бороться с депрессией огромное множество. Тренировки в спортзале, шопинг, усиленный рабочий график, встречи с друзьями или гастрономические изыски - каждый выбирает то, что помогает отвлечься от тяжелых мыслей. 26-летний Майкл Лоффер нашел свое лекарство от тоски - путешествия. Майкл не просто уехал на три года, но и фотографировал все те места, где ему удалось побывать. И как признался фотограф - путешествия вдохнули в него новую жизненную силу.
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