Путешествие - лучшая панацея от тоски и житейских проблем (Фото) Способов бороться с депрессией огромное множество. Тренировки в спортзале, шопинг, усиленный рабочий график, встречи с друзьями или гастрономические изыски - каждый выбирает то, что помогает отвлечься от тяжелых мыслей. 26-летний Майкл Лоффер нашел свое лекарство от тоски - путешествия. Майкл не просто уехал на три года, но и фотографировал все те места, где ему удалось побывать. И как признался фотограф - путешествия вдохнули в него новую жизненную силу.