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Пятница, 01.03.2019
Поразительные столовые горы - тепуи (Фото)
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Поразительные столовые горы - тепуи (Фото)

Тепуи - это плоские столовые горы на Гвианском нагорье в Южной Америке, в частности, в Венесуэле. На языке народа пемон, который живет в Гран Сабана, слово тепуи означает "Дом богов" - потому что они очень высокие. Тепуи являются отдельными горами, а значит на них можно найти большое разнообразие эндемичных видов растений и животных, некоторые из которых обитают только на одном тепуи.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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Южная Америка, Венесуэла, Фото, Тепуи, Гвианское нагорье.
13:08 Сегодня Телеграф
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