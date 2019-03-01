Поразительные столовые горы - тепуи (Фото)

Тепуи - это плоские столовые горы на Гвианском нагорье в Южной Америке, в частности, в Венесуэле. На языке народа пемон, который живет в Гран Сабана, слово тепуи означает "Дом богов" - потому что они очень высокие. Тепуи являются отдельными горами, а значит на них можно найти большое разнообразие эндемичных видов растений и животных, некоторые из которых обитают только на одном тепуи.