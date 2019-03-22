Путешествуя, фотограф собрал фото со всей Европы (Фото) Даниэля Шифферли - талантливый фотограф-самоучка и авантюрист из Швейцарии. Он фокусируется на пейзажах, путешествиях и фотографии на свежем воздухе. Даниэль путешествует по всей Европе, чтобы запечатлеть яркие городские и природные ландшафты.