Антические катакомбы, полны удивительных артефактов, стали открыты для посещений (Фото) Античное наследие продолжает поражать удивительными артефактами, открывающими новые страницы истории человеческой цивилизации. Древние египетские катакомбы, обнаруженные более века назад в Александрии, были успешно отреставрированы и открылись для посещения. Их великолепие и масштабы просто поражают.