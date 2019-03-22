Виртуальная экскурсия: ТОП-30 мест, где вы не встретите туристов (Фото)

Эйфелева башня, Колизей и Бранденбургские ворота - прекрасные памятники культуры и архитектуры, но, согласитесь, есть особая прелесть в путешествии по тем местам, куда туристы не набегают сумасшедшими толпами. Тем более что такие недооцененные уголки есть даже в тех городах и странах, которые кажутся исхоженными вдоль и поперек.