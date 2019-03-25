Потрясающие пейзажи на снимках талантливого фотографа из Калифорнии (Фото) Жоао Абрюссезе (Joao Abrussezze) — талантливый фотограф-самоучка и ретушер, в настоящее время проживающий в Сан-Диего, Калифорния. Он фокусируется в основном на пейзажной фотографии. Жоао снимает великолепные природные и городские пейзажи в Сан-Диего и Калифорнии.