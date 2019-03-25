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Вторник, 26.03.2019
Забавные услуги и моменты в Японии, которые вы не увидите больше нигде (Фото)
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Забавные услуги и моменты в Японии, которые вы не увидите больше нигде (Фото)

В Японии можно не только увидеть самые быстрые в мире поезда, самые высокотехнологичные роботы и удивительные пейзажи, но еще и такие вещи, которые для жителей других стран мира кажутся очень странными. Сегодня мы предлагаем вам совершить увлекательное виртуальное путешествие по стране восходящего солнца, которое поможет расширить ваш кругозор и позволит узнать что-то новое.
trinixy.ru
Фото: pixabay.com
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21:37 Пн, 25 Март 2019 Телеграф
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