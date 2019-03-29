Мечты сбываются: насладись пейзажами на Бали в один клик (Фото)

Марина Лысцева - фотоблогер показала красоту природы Бали. На своих фото она сделала акцент на рисовые поля и людей, которые их выращивают. Марина рассказывает, что нет ничего более красивого среди балийских пейзажей, как рисовые террасы. Это безумно тяжелый труд, но местные жители не получают должное вознаграждение за него.