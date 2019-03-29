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Пятница, 29.03.2019
Мечты сбываются: насладись пейзажами на Бали в один клик (Фото)
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Мечты сбываются: насладись пейзажами на Бали в один клик (Фото)

Марина Лысцева - фотоблогер показала красоту природы Бали. На своих фото она сделала акцент на рисовые поля и людей, которые их выращивают. Марина рассказывает, что нет ничего более красивого среди балийских пейзажей, как рисовые террасы. Это безумно тяжелый труд, но местные жители не получают должное вознаграждение за него.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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