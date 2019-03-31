Пещера Тхам Кхун: Удивительный подземный мир Лаоса (Фото)

Пещера Тхам Кхун (Tham Khoun) — это 15 ходов, заполненные водой, с впечатляющими видами. Чтобы отправиться в увлекательное плавание и полюбоваться на одно из чудес Лаоса, путешественники могут приехать сюда со своими байдарками или взять напрокат лодку у местного населения. Пещера была образована рекой Ксе Банг Фай. Фотограф Джон Спас отправился в пещеру Тхам Кхун, чтобы запечатлеть таинственные миры.