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Пещера Тхам Кхун: Удивительный подземный мир Лаоса (Фото)
Пещера Тхам Кхун (Tham Khoun) — это 15 ходов, заполненные водой, с впечатляющими видами. Чтобы отправиться в увлекательное плавание и полюбоваться на одно из чудес Лаоса, путешественники могут приехать сюда со своими байдарками или взять напрокат лодку у местного населения. Пещера была образована рекой Ксе Банг Фай. Фотограф Джон Спас отправился в пещеру Тхам Кхун, чтобы запечатлеть таинственные миры.
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