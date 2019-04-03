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Заглянем в прошлое: Как выглядели популярные туристические места в ХХ веке (Фото)
Эти прекрасные фотографии показывают, как выглядели главные туристические места мира в то время, когда цветная фотография только начинала развиваться. Изображения были созданы на основе черно-белых негативов при помощи одной из первых техник раскрашивания снимков, изобретенной в 1880-х швейцарским химиком Хансом Якобом Шмидтом.
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