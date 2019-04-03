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Среда, 03.04.2019
Не одним мини-баром: Крутые отели, в которых есть все и больше (Фото)
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Не одним мини-баром: Крутые отели, в которых есть все и больше (Фото)

Что обычно есть в гостиничном номере? Кровать, шкаф для одежды, зеркало и телевизор. Иногда также предлагается и завтрак. Но что если остановиться в отеле с бассейном в номере и отдельным пляжем, с личным дворецким и роялем в гостиной? Конечно же, цены в таких отелях чрезвычайно высоки, но самое удивительное то, что эти роскошные номера не только всегда заняты, но и их даже невероятно трудно забронировать.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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