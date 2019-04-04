Город, который никогда не спит: эффектные снимки Нью-Йорка с крыш (Фото)

Лиам Торрес (Liam Torres) — талантливый фотограф-самоучка, ретушер и городской исследователь, проживающий в Квинсе, Нью-Йорк. Он в основном занимается городской и уличной фотографией. Лиам снимает много городских пейзажей, архитектуру и фото с крыш.