Затерянный мир в Лаосе: невероятные снимки пещер (Фото) Пещера Tham Khoun - это 15 ходов, заполненные водой, с впечатляющими видами. Чтобы отправиться в увлекательное плавание и полюбоваться на одно из чудес Лаоса, путешественники могут приехать сюда со своими байдарками или взять напрокат лодку у местного населения. Пещера была образована рекой Ксе Банг Фай.