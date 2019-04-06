Удивительный Таиланд в объективе Саравута Вансента (Фото) Известный тайский фотограф Саравут Вансет (Saravut Whanset) предлагает нам совершить путешествие по своей родине, одной из самых загадочных и ярких стран нашей планеты. В фокусе не только люди и природа. Также вы увидите их взаимодействие.