Странные вещи Южной Кореи: Что нужно знать туристам перед посещением (Фото)

Довольно часто традиции и обычаи азиатских стран кажутся европейцам экзотическими и непонятными. Манера поведения, кухня, подарки на дни рождения - все совершенно не так, как у нас.