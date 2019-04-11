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Четверг, 11.04.2019
Краби - таинственная провинция, которая находится на берегу Андаманского моря (Фото)
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Краби - таинственная провинция, которая находится на берегу Андаманского моря (Фото)

Рассказ ведется от имени фотографа Ольги Щелкуновой. "От Краби-тауна до полуострова Рейли минут двадцать на длиннохвостой лодке. Мы причалили к Reiley East в отлив, поэтому нам пришлось метров сто идти по каменистому дну по колено в мутной водичке, стараясь не навернуться, - лодка просто не могла подойти ближе к берегу. Прямо с рюкзаками мы отправились на Reiley West, чтобы успеть посмотреть закат."
loveopium.ru
Фото: loveopium.ru
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Таиланд, Андаманское море, Крабы, Провинция Таиланда, Фотограф Ольга Щелкунова.
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