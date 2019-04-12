Удивительный Китай: красоты провинции Хуанлуна

Хуанлун находится в северо-западной части провинции Сычуань в Китае, в 50 км к северо-северо-западу от столицы провинции Чэнду. Эта живописная местность усыпана красочными бассейнами известняковых образований, заснеженными горами, различными лесными экосистемами, а также водопадами и горячими источниками. Здесь также водятся редкие животные, включая панд и рокселлановых ринопитеков.