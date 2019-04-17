Путешествие в Таллин: Места, которые советуют посмотреть жители столицы Эстонии Если вы планируете поездку в Таллин, забудьте о популярных достопримечательностях. Вот 15 мест столицы Эстонии, от самих жителей города, которые нужно посетить.