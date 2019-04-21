Прекрасный тропический рай: скалистые острова Палау

Если вы хотите полюбоваться девственной чистотой нетронутой тропической природы — этот выпуск для вас, ведь Палау – прекрасный тропический рай и одно из самых нетронутых человеком мест на нашей планете.