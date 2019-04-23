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Вторник, 23.04.2019
Австралия с высоты птичьего полета на снимках фотографа из Сиднея (Фото)
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Австралия с высоты птичьего полета на снимках фотографа из Сиднея (Фото)

Джереми Герберт (Jeremy Herbert) — талантливый фотограф-самоучка и оператор дрона, в настоящее время проживающий в Сиднее, Австралия. Он в основном занимается пейзажами, путешествиями и аэрофотосъемкой. Джереми путешествует по всей Австралии, чтобы запечатлеть великолепные природные и городские пейзажи.
Фото: instagram
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Путешествия, Снимки, Фотограф, Джереми Герберт, Jeremy Herbert.
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