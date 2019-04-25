Скачать
Четверг, 25.04.2019
Любителям активного отдыха: места для экстремальных путешествий
1 / 56

Любителям активного отдыха: места для экстремальных путешествий

Зачем ехать на дорогой курорт, когда наша планета буквально кишит приключениями? Когда на ней еще столько неисследованных пещер и величественных гор? Когда она может предложить нам нечто большее, чем бассейн с хлоркой у берега моря или дежурное обслуживание официантов с безучастными лицами? Предлагаем вашему вниманию список приключений, которые вы просто обязаны попробовать. Жизнь коротка — вперед, к приключениям!
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Туризм, Путешествие, Турист, Экстримальное путешествие.
17:14 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь