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Четверг, 02.05.2019
Самых безопасные и красивые страны в мире (Фото)
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Самых безопасные и красивые страны в мире (Фото)

Ежедневно мы видим огромное количество мрачных новостей о ситуациях в разных государствах по всему миру. Планировать путешествие сейчас нужно особенно осторожно — уж слишком велик шанс получить вместо заслуженного отдыха целый ворох проблем. Именно по этой причине независимая организация Институт экономики и мира анализирует страны по множеству разных критериев и определяет наиболее безопасные из них.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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05:18 Сегодня Телеграф
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