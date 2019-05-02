Самых безопасные и красивые страны в мире (Фото) Ежедневно мы видим огромное количество мрачных новостей о ситуациях в разных государствах по всему миру. Планировать путешествие сейчас нужно особенно осторожно — уж слишком велик шанс получить вместо заслуженного отдыха целый ворох проблем. Именно по этой причине независимая организация Институт экономики и мира анализирует страны по множеству разных критериев и определяет наиболее безопасные из них.