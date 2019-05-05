Разнообразьте свой отдых: лучшие советы заядлым путешественникам

Выходные и каникулы бывают не так часто, как хотелось бы. Поэтому мы просто обязаны проводить их с пользой и стараться, чтобы каждый отпуск стал незабываемым. Вот несколько идей, позволяющих сделать каждый день совершенно особенным.