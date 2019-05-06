Мировые достопримечательности: туристические места сто лет назад (Фото) Бесценные памятники истории и знаменитые города мира когда-то были совершенно обычными, неотличимыми от других пейзажами. Фотографии популярных туристических направлений столетие назад и сейчас раскрывают удивительные изменения, которые произошли с этими местами за относительно короткий срок.