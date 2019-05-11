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Суббота, 11.05.2019
Удивительные места на планете, которые отпугивают всех туристов
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Удивительные места на планете, которые отпугивают всех туристов

Черная гора в Австралии, змеиный рай в Бразилии и остров-призрак в Италии - пять живописных и одновременно пугающих мест, где вас никто не ждет. Если вы приступили к разработке маршрута путешествия во время отпуска, то можете смело вычеркивать эти варианты.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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Италия, Бразилия, Туристы, Австралия, Шотландия, Путешествия, Исландия, Удивительные места, Страх для туристов.
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