Удивительные места на планете, которые отпугивают всех туристов

Черная гора в Австралии, змеиный рай в Бразилии и остров-призрак в Италии - пять живописных и одновременно пугающих мест, где вас никто не ждет. Если вы приступили к разработке маршрута путешествия во время отпуска, то можете смело вычеркивать эти варианты.