Скорее берите отпуск и едьте: лучшие страны для путешествия с подругами

Что нужно для идеального отпуска? Деньги, билеты на самолет и свободная карта памяти на телефоне. А еще - компания лучших подруг, которые летят "перезагружаться" вместе с вами.