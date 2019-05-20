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Среда, 22.05.2019
Япония не перестает удивлять: странности, которые поражают иностранцев
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Япония не перестает удивлять: странности, которые поражают иностранцев

Япония не перестает удивлять приезжих туристов своей самобытностью и непохожестью местного уклада. Жители страны Восходящего солнца с удовольствием посещают рестораны, где подают консервы, а из-за одиночества приглашают подругу на ночь (она просто спит рядом). Об этих и других странных фактах этой страны далее в обзоре.
zefirka.net
Фото: pixabay.com
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11:55 Пн, 20 Май 2019 Телеграф
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