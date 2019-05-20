Япония не перестает удивлять: странности, которые поражают иностранцев Япония не перестает удивлять приезжих туристов своей самобытностью и непохожестью местного уклада. Жители страны Восходящего солнца с удовольствием посещают рестораны, где подают консервы, а из-за одиночества приглашают подругу на ночь (она просто спит рядом). Об этих и других странных фактах этой страны далее в обзоре.