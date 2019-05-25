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Суббота, 25.05.2019
"Ледяные" приключения: лучшие туристические места для тех, кто не любит жару
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"Ледяные" приключения: лучшие туристические места для тех, кто не любит жару

Если вы относитесь к тем людям, которые не любят жару, тогда отправляйтесь летом туда, где прохладно. К счастью, в мире есть огромное число стран, где можно спрятаться от зноя и духоты. Специально для тех, кто предпочитает отдыху под солнцем "ледяные" приключения, мы подготовили обзор из 10 туристических направлений, где вы не только забудете, что такое жара, но и замечательно проведете время.
turizm.mirvokrugnas.com
Фото: turizm.mirvokrugnas.com
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Жара, Советы, Туризм, Холод, Туристические места.
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