"Ледяные" приключения: лучшие туристические места для тех, кто не любит жару

Если вы относитесь к тем людям, которые не любят жару, тогда отправляйтесь летом туда, где прохладно. К счастью, в мире есть огромное число стран, где можно спрятаться от зноя и духоты. Специально для тех, кто предпочитает отдыху под солнцем "ледяные" приключения, мы подготовили обзор из 10 туристических направлений, где вы не только забудете, что такое жара, но и замечательно проведете время.