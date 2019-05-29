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Среда, 29.05.2019
"Зеленый континент": невероятные аэроснимки Австралии (Фото)
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"Зеленый континент": невероятные аэроснимки Австралии (Фото)

Сэм Фристин (Sam Frysteen) - талантливый фотограф-самоучка, авантюрист и оператор дрона, в настоящее время проживающий в Нуса-Хедс, Австралия. Он фокусируется в основном на ландшафтах, путешествиях и аэрофотосъемке. Сэм также снимает много астрофотографии, портретов и свадеб. Он использует DJI Mavic 2 PRO Drone.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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