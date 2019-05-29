"Зеленый континент": невероятные аэроснимки Австралии (Фото)

Сэм Фристин (Sam Frysteen) - талантливый фотограф-самоучка, авантюрист и оператор дрона, в настоящее время проживающий в Нуса-Хедс, Австралия. Он фокусируется в основном на ландшафтах, путешествиях и аэрофотосъемке. Сэм также снимает много астрофотографии, портретов и свадеб. Он использует DJI Mavic 2 PRO Drone.