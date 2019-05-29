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Среда, 29.05.2019
"Швейцария Южной Америки": неожиданные факты про Уругвай (Фото)
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"Швейцария Южной Америки": неожиданные факты про Уругвай (Фото)

Одна из самых маленьких стран Южной Америки часто оказывается в тени своих более популярных соседей. А зря! Здесь можно насладиться сочными стейками и ароматным мате, как в Аргентине, и пляжами, которые удовлетворят даже избалованных солнцем бразильцев. Но и сам по себе Уругвай полон сюрпризов и охотно ломает стереотипы о типичной латиноамериканской стране.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Южная Америка, Факты, Уругвай, Страна.
12:38 Сегодня Телеграф
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