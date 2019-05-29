"Швейцария Южной Америки": неожиданные факты про Уругвай (Фото) Одна из самых маленьких стран Южной Америки часто оказывается в тени своих более популярных соседей. А зря! Здесь можно насладиться сочными стейками и ароматным мате, как в Аргентине, и пляжами, которые удовлетворят даже избалованных солнцем бразильцев. Но и сам по себе Уругвай полон сюрпризов и охотно ломает стереотипы о типичной латиноамериканской стране.