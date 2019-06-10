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Понедельник, 10.06.2019
Страна для истинных любителей истории: Иордания (Фото)
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Страна для истинных любителей истории: Иордания (Фото)

Иордания - арабское королевство на Ближнем Востоке, небольшой островок спокойствия и стабильности, окруженный буйными и непредсказуемыми соседями. Эта страна найдет что предложить даже искушенным путешественникам: любителям истории - целую россыпь артефактов, сохранившихся от некогда господствующих на этой земле великих империй.
loveopium.ru
Фото: loveopium.ru
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