Страна для истинных любителей истории: Иордания (Фото) Иордания - арабское королевство на Ближнем Востоке, небольшой островок спокойствия и стабильности, окруженный буйными и непредсказуемыми соседями. Эта страна найдет что предложить даже искушенным путешественникам: любителям истории - целую россыпь артефактов, сохранившихся от некогда господствующих на этой земле великих империй.