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Страна для истинных любителей истории: Иордания (Фото)
Иордания - арабское королевство на Ближнем Востоке, небольшой островок спокойствия и стабильности, окруженный буйными и непредсказуемыми соседями. Эта страна найдет что предложить даже искушенным путешественникам: любителям истории - целую россыпь артефактов, сохранившихся от некогда господствующих на этой земле великих империй.
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