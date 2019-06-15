Нетипичный Нью-Йорк: непривычный взгляд на "Большое яблоко" (Фото)

Фотограф-самоучка из США и любитель исследовать городскую среду Рэй Меркадо (Ray H. Mercado) делает потрясающие фотографии родного Нью-Йорка с непривычных ракурсов. Многие видят "Большое яблоко" как город бесконечных небоскребов, но Рэй показывает его с другой стороны, улавливая разные детали и укромные уголки. Ловите атмосферу!