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Суббота, 15.06.2019
Нетипичный Нью-Йорк: непривычный взгляд на "Большое яблоко" (Фото)
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Нетипичный Нью-Йорк: непривычный взгляд на "Большое яблоко" (Фото)

Фотограф-самоучка из США и любитель исследовать городскую среду Рэй Меркадо (Ray H. Mercado) делает потрясающие фотографии родного Нью-Йорка с непривычных ракурсов. Многие видят "Большое яблоко" как город бесконечных небоскребов, но Рэй показывает его с другой стороны, улавливая разные детали и укромные уголки. Ловите атмосферу!
Фото: bigpicture.ru
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Нью-Йорк, Путешествие, Снимки, Город, Большое яблоко, Рэй Меркадо, Ray H. Mercado.
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