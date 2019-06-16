Осуществите виртуальную прогулку по набережной в Шанхае (Фото) Проектное бюро Atelier Liu Yuyang Architects работало над оформлением набережной в Шанхае, Китай. Общественное пространство стало городской достопримечательностью после двух лет реконструкции и ландшафтных работ.