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Среда, 19.06.2019
Сан-Марино - крохотное, но очень гордое государство
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Сан-Марино - крохотное, но очень гордое государство

В самом начале IV века нашей эры, каменщик, христианин Марин, бежавший от преследований эпохи императора Диоклетиана, на склоне горного массива Монте-Титано (738 м) основал религиозное поселение, свободное от власти императоров и пап. Так возникло самое старое в своих нынешних границах, крохотное государство — Сан-Марино.
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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