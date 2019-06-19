Сан-Марино - крохотное, но очень гордое государство В самом начале IV века нашей эры, каменщик, христианин Марин, бежавший от преследований эпохи императора Диоклетиана, на склоне горного массива Монте-Титано (738 м) основал религиозное поселение, свободное от власти императоров и пап. Так возникло самое старое в своих нынешних границах, крохотное государство — Сан-Марино.