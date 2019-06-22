Удивительные снимки заброшенных мест в Северной Америке (Фото) Тесса Александра Ши (Tessa Alexandra Shea) — талантливая 28-летняя фотограф-самоучка и исследователь оставленных людьми мест из Массачусетса, США. Тесса специализируется главным образом на заброшенной и сельской фотографии. Она делится удивительными фотографиями, сделанными в Северной Америке.