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Понедельник, 24.06.2019
Как выглядит на самом деле Китай (Фото)
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Как выглядит на самом деле Китай (Фото)

Там, где заканчиваются туристические маршруты, начинается жизнь. Искать ее проще всего на окраине. Центр зачастую слишком глянцевый и опрятный, как красивый кадр с открытки. За архитектурными памятниками, запахами из кафе и булочных, криками зазывал подчас не замечаешь самого главного — людей.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture
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