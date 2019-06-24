Как выглядит на самом деле Китай (Фото)

Там, где заканчиваются туристические маршруты, начинается жизнь. Искать ее проще всего на окраине. Центр зачастую слишком глянцевый и опрятный, как красивый кадр с открытки. За архитектурными памятниками, запахами из кафе и булочных, криками зазывал подчас не замечаешь самого главного — людей.