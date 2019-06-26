Удивительная Трансильвания в работах Алекса Робчука (Фото) В последние несколько лет фотограф Алекс Робчук (Alex Robciuc) фотографировал восход и заход солнца из разных уголков, спрятанных вдали от больших дорог и современных городов - в прекрасном регионе Румынии под названием Трансильвания.