Гигантские памятники и статуи, построенные в разных уголках нашей планеты (Фото) Человек всегда восхищался гигантскими геологическими особенностями планеты: пиком Эвереста, глубиной Марсианской впадины, Большим Каньоном. Но и само человечество приложило руку для того, чтобы оставить после себя колоссальные сооружения. В этом списке вы узнаете о гигантских памятниках и статуях, построенных в разных уголках нашей планеты в честь значимых событий, божеств и исторических личностей.