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Понедельник, 01.07.2019
Гигантские памятники и статуи, построенные в разных уголках нашей планеты (Фото)
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Гигантские памятники и статуи, построенные в разных уголках нашей планеты (Фото)

Человек всегда восхищался гигантскими геологическими особенностями планеты: пиком Эвереста, глубиной Марсианской впадины, Большим Каньоном. Но и само человечество приложило руку для того, чтобы оставить после себя колоссальные сооружения. В этом списке вы узнаете о гигантских памятниках и статуях, построенных в разных уголках нашей планеты в честь значимых событий, божеств и исторических личностей.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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