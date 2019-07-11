Родина Санта-Клауса на снимках талантливого фотографа-самоучки (Фото) Анна-Элина Лахти (Anna-Elina Lahti) — талантливый фотограф-самоучка и авантюристка из Финляндии. Она специализируется главным образом на природе, приключениях и пейзажной фотографии. Своими работами Анна делится в Instagram, где у нее почти 26 тыс подписчиков.