"Petra by Night": музыкальное представление бедуинов в сердце Святой Земли (Фот) Ночное музыкальное представление бедуинов Petra by Night нужно прочувствовать, провалиться в атмосферу этого поразительного места, которое ночью предстает совершенно в другом виде, нежели то, что ты видел еще несколько часов назад. И тогда путь под звездами через красное ущелье Сик, освещенный сотнями живых свечей, верблюжьи коврики на площади перед Казной аль-Хазна, сладкий чай, который ты пьешь под музыку свирели, и бедуинские песни запомнятся очень надолго.