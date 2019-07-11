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Четверг, 11.07.2019
"Petra by Night": музыкальное представление бедуинов в сердце Святой Земли (Фот)
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"Petra by Night": музыкальное представление бедуинов в сердце Святой Земли (Фот)

Ночное музыкальное представление бедуинов Petra by Night нужно прочувствовать, провалиться в атмосферу этого поразительного места, которое ночью предстает совершенно в другом виде, нежели то, что ты видел еще несколько часов назад. И тогда путь под звездами через красное ущелье Сик, освещенный сотнями живых свечей, верблюжьи коврики на площади перед Казной аль-Хазна, сладкий чай, который ты пьешь под музыку свирели, и бедуинские песни запомнятся очень надолго.
loveopium.ru
Фото: loveopium.ru
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Иордания, Фото, Святая земля, Petra by Night, Ночная Петра, Музыкальное представление.
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