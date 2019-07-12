Странная Япония: другой мир на нашей планете Факты, которые доказывают, что Япония совершенно уникальная страна. Япония — просто удивительная страна. Передовые технологии там соседствуют с регламентированным древними традициями поведением. Для европейцев многое из повседневных вещей японцев в диковинку. Мы собрали 10 фактов, которые доказывают, что страна Восходящего солнца — не просто другая страна, а другой мир.