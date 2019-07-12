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Пятница, 12.07.2019
Странная Япония: другой мир на нашей планете
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Странная Япония: другой мир на нашей планете

Факты, которые доказывают, что Япония совершенно уникальная страна. Япония — просто удивительная страна. Передовые технологии там соседствуют с регламентированным древними традициями поведением. Для европейцев многое из повседневных вещей японцев в диковинку. Мы собрали 10 фактов, которые доказывают, что страна Восходящего солнца — не просто другая страна, а другой мир.
terraoko.com
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